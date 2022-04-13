Арестович подтвердил о прорыве морпехов к защитникам Мариуполя

Подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского прорвались на соединение с полком "Азов", держащим оборону Мариуполя.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

"В Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком "Азов", который профессионально обеспечил это мероприятие", - написал он в фейсбуке утром 13 апреля.

Арестович отметил, что "Азов" получил существенное подкрепление, а 36-я бригада избежала разгрома частями и получила дополнительные серьезные возможности, фактически приобрела второй шанс.

"Защитники города теперь совместно серьезно укрепили свой район обороны. В целом система обороны города приросла и укрепилась", - отметил советник главы ОП.

По оперативным данным Генерального штаба ВСУ враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. РоSSийская армия ведет наступление в районе металлургического комплекса "Азовсталь" и морского порта.

Накануне вечером другой советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал сообщение о проблемы с боеприпасами у защитников Мариуполя. Он заверил, что военно-политическое руководство страны отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях. Подоляк подчеркнул, что власти не могут коммуницировать планы и действия публично, чтобы не информировать врага.