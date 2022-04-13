В парламенте Норвегии предлагают передать Украине ПВО NASAMS и ударные ракеты NSM

Запад, в частности страны НАТО, должны существенно увеличить военную помощь Украине. Норвегии следует передать Украине современные системы противовоздушной обороны NASAMS и новейшие норвежские противокорабельные ударные ракеты Naval Strike Missile.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Стортинга, парламента Норвегии Ола Елвествуен, информирует Апостроф.

"Сегодня крайне важно существенно усилить военную помощь Украине со стороны стран Запада и, в частности, со стороны НАТО. Украина должна получить больше военной техники и тяжелого вооружения, НАТО должно предоставить больше своих самых лучших и самых современных систем вооружений", - заявил политик.

"У Норвегии есть наша противокорабельная ударная ракета NSM (Naval Strike Missile - ударная ракета средней дальности, разработанная компанией Kongsberg) – это современное и мощное оружие, которое может переломить ситуацию в ходе войны РоSSии против Украины, и я считаю NSM должна быть поставлена Украине", — считает Ола Елвестуен.

"То же самое касается ведущих норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS (норвежские системы ПВО) – это системы, которые должны быть предоставлены Украине для укрепления ее противовоздушной обороны", — подытожил депутат парламента Норвегии.

Ранее еще один норвежский парламентарий Расмус Гансон заявил, что поддерживает передачу Украине от Норвегии систем противокорабельной и противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня и артиллерии. 30 марта норвежское правительство сообщило, что Норвегия передала Украине две тысячи гранатометов M72. Помимо Норвегии, M72 Украине передала и Дания – 2700 штук.

С призывом об увеличении военных поставок в Украину также выступил "теневой" министр обороны Канады, депутат канадского парламента Джеймс Безан. По его словам, Канада должна предоставить Украине ракеты Harpoon, легкие бронемашины LAV и бронированные автомобили скорой помощи, а союзники по НАТО предоставить самолеты МИГ-29.

Член Палаты Представителей парламента Великобритании сэр Роджер Гейл говоря об усилении военной помощи Украине заявил, что все необходимое вооружение оборонительного характера, включая истребители, должно быть переданы Украине. Объемы военной помочи и скорость поставок должны быть увеличены.

За усиление военной помощи Украине выступили и в немецком Бундестаге. Депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагнер заявил, что наряду с санкциями и политическим давлением на РоSSию, в первую очередь необходимо увеличить поставки вооружений в Украину для эффективной защиты, а также для освобождения оккупированных территорий.

Вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас заявил, что страны-представители демократического сообщества должны передать Украине тяжелое вооружение, в частности тяжелое вооружение наступательного характера, так в Украине идет война за защиту всего мирового правопорядка.

Глава Евросовета Шарль Мишель после удара РФ по Краматорску заявил о необходимости увеличить санкции против РоSSии и предоставить больше оружия Украине.


Иван Троянов, Апостроф

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