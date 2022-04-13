РоSSийские оккупанты готовят Мариуполь к параду на 9 мая: захватчики проводят зачистку

РоSSийские оккупанты готовят Мариуполь к параду на 9 мая: захватчики проводят зачистку

С 1 мая в единственной уцелевшей после обстрелов школе хотят возобновить "учебный процесс", а на 9 мая провести "парад".

Несмотря на отсутствие контроля в городе Мариуполь, оккупанты пытаются создать картинку восстановления мирной жизни. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

мариуполь, бомбежка

В частности, с 1 мая в единственной уцелевшей после обстрелов школе хотят возобновить "учебный процесс", а на 9 мая провести "парад". Так называемый "мэр" Мариуполя Константин Андрющенко назначил "руководителя образования", который уже заявил о подготовке к запуску "процесса обучения" для 4 и 9-11 классов.

"Несколько дней подряд около 40 человек, которым пообещали оплатить, приводят школу в порядок. Обучение планируют запустить с первого мая. Почему такие классы? Из-за желания формальной интеграции в русскую и псевдореспубликанскую систему образования", – объяснил Андрющенко.

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Также захватчики проводят зачистку части Центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения парада на 9 мая. Ни техники, ни людей для осуществления таких мероприятий в городе нет.


Александра Павленко, politeka.net

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