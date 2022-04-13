Потери россиян составили уже 19 800 человек личного состава

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.04 ориентировочно составили около 19800 человек личного состава, 739 танков, 1964 боевых бронированных машины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Другие потери противника:

артиллерийских систем - 358 ед,

РСЗО - 115 ед,

средства ПВО - 64 ед,

самолетов - 158 ед,

вертолетов - 143 ед,

автомобильной техники - 1429 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 132,

Специальная техника - 25,

Пусковые установки ОТР/ТРК – 4.

В Генштабе напомнили, что данные ориентировочные – подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.