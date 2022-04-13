Потери россиян составили уже 19 800 человек личного состава

Вражеские войска потеряли также 739 танков, 158 самолетов, 143 вертолета.

Потери россиян составили уже 19 800 человек личного состава
Фото: ДПСУ

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.04 ориентировочно составили около 19800 человек личного состава, 739 танков, 1964 боевых бронированных машины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Другие потери противника:

  • артиллерийских систем - 358 ед,

  • РСЗО - 115 ед,

  • средства ПВО - 64 ед,

  • самолетов - 158 ед,

  • вертолетов - 143 ед,

  • автомобильной техники - 1429 ед,

  • корабли /катера - 7 ед,

  • цистерн с ГСМ - 76,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 132,

  • Специальная техника - 25,

  • Пусковые установки ОТР/ТРК – 4.

В Генштабе напомнили, что данные ориентировочные – подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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