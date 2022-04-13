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2022-04-13
Потери россиян составили уже 19 800 человек личного состава
Вражеские войска потеряли также 739 танков, 158 самолетов, 143 вертолета.
Фото: ДПСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.04 ориентировочно составили около 19800 человек личного состава, 739 танков, 1964 боевых бронированных машины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Другие потери противника:
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артиллерийских систем - 358 ед,
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РСЗО - 115 ед,
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средства ПВО - 64 ед,
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самолетов - 158 ед,
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вертолетов - 143 ед,
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автомобильной техники - 1429 ед,
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корабли /катера - 7 ед,
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цистерн с ГСМ - 76,
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БПЛА оперативно-тактического уровня - 132,
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Специальная техника - 25,
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Пусковые установки ОТР/ТРК – 4.
В Генштабе напомнили, что данные ориентировочные – подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.