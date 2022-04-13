Уничтожили полевой склад и не только: в ВСУ рассказали об успехах украинских защитников на южном направлении

украинские военные, бойцы ВСУ

За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 11 единиц техники и 12 оккупантов.

На юге Украины воины ВСУ за сутки уничтожили 12 оккупантов и 11 единиц техники. Об этом сообщило оперативное командование "Юг"

"За текущие сутки на южных рубежах нашей обороны вражеские потери составили 12 оккупантов и 11 единиц техники, среди которых 3 БПЛА, 2 самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня "Град" и другая автомобильная техника. Также уничтожен полевой склад боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на предварительно занятых позициях в условиях усиления шторма.

"Растерянный и озлобленный неудачами враг предпринимает отчаянные попытки улучшить тактическое положение и вернуться на границу Херсонской и Николаевской областей. Но наши войска крепко удерживают отраженные территории даже под артиллерийскими обстрелами", - добавили в ОК "Юг".


Галина Струс, politeka.net

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