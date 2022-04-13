На Сумщине из роSSийского плена освободили супругов

Мужчина и женщина были захвачены оккупантами в начале апреля.

В Сумской области из роSSийского плена освободили супругов. Мужчину и женщину похитили оккупанты в начале апреля. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"В начале месяца орки незаконно задержали их в Путивльском районе. Оттуда перевезли в изолятор на территории Курской области. Сегодня, 12 апреля, в результате обмена пленными муж и жена получили свободу и возможность встретиться с дочерьми", - говорится в сообщении.

Напомним, что на территории Мариупольского морского торгового порта роSSийские военные взяли в заложники экипаж сухогруза "Blue Star-1" под флагом Либерии. В настоящее время 18 моряков – граждан Украины - вывезли во временно оккупированный Донецк.