США не могут подтвердить, что в Мариуполе применили химическое оружие — Блинкен

Соединенные Штаты Америки не могут подтвердить, что РоSSия применила химическое оружие в Мариуполе. Сейчас Вашингтон пытается выяснить, что же произошло на самом деле. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Что касается сообщений, на которые вы ссылаетесь, мы не имеем возможности что-то подтвердить. Я думаю, что и украинцы не могут. Но у нас была заслуживающая доверия информация, что роSSийские военные могут применять разнообразие веществ для подавления массовых беспорядков, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, которые могут привести к более сильным симптомам, чтобы ослабить и вывести из строя укрепившихся украинских бойцов и мирных жителей, как часть агрессивной кампании по захвату Мариуполя», — сказал Блинкен.

Госсекретарь сообщил, что Вашингтон передал эту информацию Украине и союзникам.

«Мы ведем прямые переговоры с партнерами, чтобы попытаться определить, что на самом деле произошло. Это реальное беспокойство, оно было у нас до того, как началась агрессия, я указывал на возможность того, что такой тип оружия будет использован, и это то, на чем мы очень сосредоточены», — подчеркнул он.