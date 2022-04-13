Экс-заместитель главы роSSийского "Аэрофлота" призвал саботировать военные действия РФ
По его словам, руководители, поддерживающие войну против Украины, будут участниками военных преступлений Москвы, информирует
Бывший заместитель генерального директора роSSийского национального авиаперевозчика "Аэрофлот" Андрей Панов, находящийся в Израиле, призвал руководителей компаний РФ "саботировать военные действия" против Украины. Об этом он заявил в колонке Financial Times, пишет
Он обратился к коллегам с предложением откладывать или игнорировать каждое соглашение или контракт, поддерживающий роSSийское вторжение в Украину или пропаганду Кремля.
"Я знаю, что некоторые из вас верят в то, что вам говорят Кремль и его СМИ. Но вы умны – и вы возглавляете бизнес, будучи хорошо информированными", – написал Панов.
По его мнению, война разрушает экономику и репутацию РФ, а руководители, поддерживающие вторжение, будут участниками военных преступлений Москвы.
Андрей Панов также описал события 5 марта, когда улетал из РоSSии. Он рассказал, что во время пересечения границы его впервые вызвали на разговор в отдельную комнату, откуда отпустили только после того, как Панов показал билеты и заверил, что вылетает всего на три дня.