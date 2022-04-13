Экс-заместитель главы роSSийского "Аэрофлота" призвал саботировать военные действия РФ

Бывший заместитель генерального директора роSSийского национального авиаперевозчика "Аэрофлот" Андрей Панов, находящийся в Израиле, призвал руководителей компаний РФ "саботировать военные действия" против Украины. Об этом он заявил в колонке Financial Times, пишет Радио Свобода .

Он обратился к коллегам с предложением откладывать или игнорировать каждое соглашение или контракт, поддерживающий роSSийское вторжение в Украину или пропаганду Кремля.

"Я знаю, что некоторые из вас верят в то, что вам говорят Кремль и его СМИ . Но вы умны – и вы возглавляете бизнес, будучи хорошо информированными", – написал Панов.

По его мнению, война разрушает экономику и репутацию РФ , а руководители, поддерживающие вторжение, будут участниками военных преступлений Москвы.

Андрей Панов также описал события 5 марта, когда улетал из РоSSии. Он рассказал, что во время пересечения границы его впервые вызвали на разговор в отдельную комнату, откуда отпустили только после того, как Панов показал билеты и заверил, что вылетает всего на три дня.