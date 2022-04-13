Медведчуку, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме, - Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал задержание лидера "Оппозиционной платформы – За Жизнь" Виктора Медведчука.

"Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно лгал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны", – написал Подоляк в своем Twitter .

Напомним, Служба безопасности Украины задержала кума Путина Медведчука.

18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука, исчезнувшего после полномасштабного вторжения РоSSии в Украину. Народный депутат от ОПЗЖ и кум Путин подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.