Медведчуку, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме, - Подоляк

Советник главы ОП прокомментировал задержание кума Путина.

Медведчуку, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме, - Подоляк
Фото: ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал задержание лидера "Оппозиционной платформы – За Жизнь" Виктора Медведчука.

"Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно лгал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны", – написал Подоляк в своем Twitter.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала кума Путина Медведчука.

18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука, исчезнувшего после полномасштабного вторжения РоSSии в Украину. Народный депутат от ОПЗЖ и кум Путин подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Лидер ОПЗЖ находился под домашним арестом. 21 февраля, за несколько дней до полного наступления РФ на Украину, из особняка политика начали вывозить имущество. Его супруга уехала в Беларусь еще 19 февраля. 27 февраля в МВД подтвердили, что Медведчук уехал в неизвестном направлении.

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