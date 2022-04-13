Два "прилета": глава Полтавщины подтвердил атаку на Миргород, подробности

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин подтвердил два "прилета" в Миргороде.

Руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин рассказал об очередной атаке рф на Миргород. О двух прилетах он сообщил в своем телеграмм-канале.

Лунин отметил, что 12 апреля роSSийский агрессор дважды ударил по Миргороду в Полтавской области.

"Снова под вражеским ударом – инфраструктура Миргорода. Два "прилета". Пострадавшие и последствия уточняем", - написал глава ОВА.

Отметим, ранее мы сообщали, что роSSийские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре курортного города Миргород Полтавской области. Об этом 9 апреля сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунину. Отмечается, что в результате удара есть значительные разрушения и пострадавшие.

По словам чиновника, в ту ночь роSSийские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре курортного города Миргород. Были значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали.