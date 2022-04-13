В Киевской области обнаружили уже более 720 тел погибших мирных жителей — МВД

Еще более 200 человек считаются пропавшими без вести.

В Киевской области число обнаруженных и осмотренных тел гражданских украинцев, погибших в результате роSSийской агрессии, составляет уже более 720 человек. Об этом сообщило МВД Украины в Facebook со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции Киевской области Андрея Небитова.

По его информации, более 200 человек также считаются пропавшими без вести.

Небитов отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киевской области зафиксировали более 3050 уголовных производств в отношении преступлений оккупантов.

"Во время военного положения полицейские зарегистрировали 233 уголовных производства по посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а за нарушение законов и обычаев войны расследуют 1463 факта", — говорится в сообщении.

Также правоохранители зарегистрировали более 150 фактов мародерства и сообщили о подозрении 35 лицам. Кроме этого, зарегистрировали более 30 уголовных производств за коллаборационизм и уже сообщили о подозрении 5 людям, собрав соответствующие материалы о помощи россиянам.

"Полицейские продолжают проводить зачистку территорий, которые были в оккупации роSSийских войск, выявлять сотрудничавших с врагом лиц, устанавливать пострадавших от роSSийской агрессии, фиксировать разрушения и осматривать тела погибших", — отметили в МВД Украины.


Максим Царук, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Провокации не получится: из Луганской области вывезли весь хлорПровокации не получится: из Луганской области вывезли весь хлор
Погибших оккупантов бросили на поле боя: ВСУ уничтожили спецподразделение враговПогибших оккупантов бросили на поле боя: ВСУ уничтожили спецподразделение врагов
Митрополит Епифаний посетил с. Победа в Киевской области и передал помощь жителямМитрополит Епифаний посетил с. Победа в Киевской области и передал помощь жителям
"Морги переполнены": глава Луганщины Гайдай рассказал, как и где приходится хоронить погибших"Морги переполнены": глава Луганщины Гайдай рассказал, как и где приходится хоронить погибших
В Мариуполе погибли уже более 10 тысяч мирных жителей — мэр городаВ Мариуполе погибли уже более 10 тысяч мирных жителей — мэр города
Жителям деоккупированной части Киевской области советуют возвращаться домой в конце апреля - начале маяЖителям деоккупированной части Киевской области советуют возвращаться домой в конце апреля - начале мая
В Одесской области погибли три украинских бойца - самому старшему 20 лет: фотоВ Одесской области погибли три украинских бойца - самому старшему 20 лет: фото
Террор оккупантов в Буче: появилась карта убийств мирных жителейТеррор оккупантов в Буче: появилась карта убийств мирных жителей
Мэр Бойченко: в Мариуполе погибли более 10 000 человекМэр Бойченко: в Мариуполе погибли более 10 000 человек
Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой областиОккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области
Последние новости
Подгружаем последние новости