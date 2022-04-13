В Киевской области обнаружили уже более 720 тел погибших мирных жителей — МВД

В Киевской области число обнаруженных и осмотренных тел гражданских украинцев, погибших в результате роSSийской агрессии, составляет уже более 720 человек. Об этом сообщило МВД Украины в Facebook со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции Киевской области Андрея Небитова.

По его информации, более 200 человек также считаются пропавшими без вести.

Небитов отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киевской области зафиксировали более 3050 уголовных производств в отношении преступлений оккупантов.

"Во время военного положения полицейские зарегистрировали 233 уголовных производства по посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а за нарушение законов и обычаев войны расследуют 1463 факта", — говорится в сообщении.

Также правоохранители зарегистрировали более 150 фактов мародерства и сообщили о подозрении 35 лицам. Кроме этого, зарегистрировали более 30 уголовных производств за коллаборационизм и уже сообщили о подозрении 5 людям, собрав соответствующие материалы о помощи россиянам.