Какая армия - такие и трофеи: оккупанты вывезли из Украины маршрутку

Оккупанты продолжают мародерствовать в Украине - они вывозят в "страну-бензоколонку" не только дорогие вещи и предметы быта, но также автомобили и микроавтобусы, в том числе маршрутные такси, информирует Апостроф.

Фото опубликованы в Telegram-канале "Беларускі Гаюн".

В столице Беларуси была замечена маршрутка "Богдан-Isuzu" - машина была без регистрационных номеров, но с нанесенным на боку знаком "V". Это маркировка роSSийских оккупантов в Украине.

Маршрутка была прикреплена к эшелону, который двигался в сторону РоSSии - она была на платформе с номером 43526359.


Евгений Устименко, Апостроф

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