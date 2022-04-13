Провокации не получится: из Луганской области вывезли весь хлор

С Луганской области сегодня, 12 апреля, вывезли весь хлор в Днепр для предотвращения химической атаки, которую собирались совершить роSSийские оккупационные войска. РоSSийские СМИ накануне сообщали, что Украина якобы устроит "акцию с массовым уничтожением мирных жителей в ОРДЛО", взорвав резервуары с хлором в Попаснянском районе.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

В целях дискредитации Украины на международной арене роSSийские пропагандистские СМИ писали о провокациях, которые якобы готовят "украинские власти при поддержке стран Запада". Говорилось о подрыве 10 тонн хлора в Белогоровке Попаснянского района.

Как известно, перед совершением военных преступлений кремлевские СМИ их "анонсируют", переводя ответственность за них на Украину. На этот раз наше государство действовало на опережение и вывезло опасное вещество для очистки воды в Днепр, информирует Апостроф.

"Мы сегодня вывезли весь хлор в Днепр. На нашем водоканале воду теперь очищают дорогим, но абсолютно безопасным веществом. Спасибо Валентин Резниченко. Провокации не пройдут! россия не сможет повесить свои преступления на других, ей придется взять на себя ответственность за уничтожение мирного населения Украины , поскольку Международные суды уже работают над расследованием совершаемых оккупантами преступлений на территории нашего государства", - написал Гайдай.


Лиза Бровко, Апостроф

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