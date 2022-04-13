Погибших оккупантов бросили на поле боя: ВСУ уничтожили спецподразделение врагов

Сообщается, что из 50 рашистских солдат в живых осталось всего 6, трупы кинули на поле боя.

Военный журналист Роман Цымбалюк на своей странице в соцсети сообщил, что Вооруженные силы Украины почти полностью уничтожили одно спецподразделение СОБР: из 50 солдат в живых осталось всего 6. По словам корреспондента, почти все трупы своих погибших оккупанты бросили на поле боя.

"Во время ведения боевых действий на территории Украины был полностью уничтожен специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) управления Росгвардии по Архангельской области. Из 50 военнослужащих отряда живых осталось всего 6 человек, остальные погибли. Большинство тел погибших военнослужащих остались на территории Украины", - рассказал Цимбалюк.

Ранее мы сообщали, что военный журналист Юрий Бутусов показал трофейный танк, который используют для парадов в москве, который удалось захватить украинским защитникам на изюмском направлении.

"РоSSийский командирский танк Т-80 из состава 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, находившийся в колонне, наступавшей на Изюмском направлении, которую продемонстрировали роSSийские пропагандисты, захваченный в бою украинскими воинами. Колонна разбита, кто сумел сбежать. Танк газотурбинный в идеальном состоянии, по всей видимости, участвует в традиционных парадах на 9 мая в Москве. Выкрашены катки, красная звезда, все тщательно ухожено. Приятно, когда Путин снабжает Вооруженным силам качественную боевую технику, которая будет бить роSSийских оккупантов", - написал Бутусов.