Джонсон и Байден обсудили усиление экономической и военной поддержки Украины

Также согласились "решительно прекратить зависимость Запада от роSSийских газа и нефти".

Джонсон и Байден обсудили усиление экономической и военной поддержки Украины
Фото: ОПУ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден обсудили ужесточение экономической и военной поддержки Украины. Об этом сообщает The Guardian.

Как информирует издание, Даунинг-стрит обнародовало заявление, в котором говорится о необходимости ускорить поставки помощи в Украину из-за высокой вероятности усиленного наступления РоSSии на востоке страны.

Кроме того, в заявлении говорится о важности продолжения экономического давления на Путина. В частности, речь шла о решительном прекращении зависимости Запада от роSSийских нефти и газа.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС включить нефтяное эмбарго и применить санкции относительно всех банков РФ уже в следующем пакете ограничений. Украина требует конкретных сроков для каждого государства, в которые оно должно отказаться или существенно ограничить потребление газа и нефти из страны-оккупантки.

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