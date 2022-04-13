Джонсон и Байден обсудили усиление экономической и военной поддержки Украины
Также согласились "решительно прекратить зависимость Запада от роSSийских газа и нефти".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден обсудили ужесточение экономической и военной поддержки Украины. Об этом сообщает The Guardian.
Как информирует издание, Даунинг-стрит обнародовало заявление, в котором говорится о необходимости ускорить поставки помощи в Украину из-за высокой вероятности усиленного наступления РоSSии на востоке страны.
Кроме того, в заявлении говорится о важности продолжения экономического давления на Путина. В частности, речь шла о решительном прекращении зависимости Запада от роSSийских нефти и газа.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС включить нефтяное эмбарго и применить санкции относительно всех банков РФ уже в следующем пакете ограничений. Украина требует конкретных сроков для каждого государства, в которые оно должно отказаться или существенно ограничить потребление газа и нефти из страны-оккупантки.