Джонсон и Байден обсудили усиление экономической и военной поддержки Украины

Также согласились "решительно прекратить зависимость Запада от роSSийских газа и нефти".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден обсудили ужесточение экономической и военной поддержки Украины. Об этом сообщает The Guardian.

Как информирует издание, Даунинг-стрит обнародовало заявление, в котором говорится о необходимости ускорить поставки помощи в Украину из-за высокой вероятности усиленного наступления РоSSии на востоке страны.

Кроме того, в заявлении говорится о важности продолжения экономического давления на Путина. В частности, речь шла о решительном прекращении зависимости Запада от роSSийских нефти и газа.