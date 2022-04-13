Украина не меняла позицию на переговорах с РФ, однако есть отличие — Арахамия

Глава переговорной группы прокомментировал заявление Сергея Лаврова, информирует ZN.ua.

Украина не меняла позицию на переговорах с РФ, однако есть отличие — Арахамия
© 24 канал

Украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла своей позиции на переговорах с Россией, несмотря на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщил глава переговорной группы Давид Арахамия в Telegram.

«Единственное отличие состоит в том, что мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в Стамбульское коммюнике. Возможно, это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса», – отметил Арахамия.

По его словам, сейчас переговоры относительно соглашения о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме.


Максим Царук, ZN.ua

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