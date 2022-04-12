ВСУ отразили шесть атак роSSийских войск на Донбассе

Защитники Украины сбили один вертолет и два беспилотника врага.

ВСУ отразили шесть атак роSSийских войск на Донбассе
Фото: ДПСУ

Вооруженные силы Украины отразили шесть атак роSSийских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток были успешно отбиты 6 атак врага. Наши воины нанесли урон роSSийским оккупантам", - говорится в сообщении.

В частности, украинские защитники уничтожили 2 единицы автомобильной техники и 3 артиллерийские системы противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вертолет и два беспилотных летательных аппарата врага.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!", - подчеркнули в штабе.

Напомним, вчера на Донбассе ВСУ уничтожили 4 танка, 2 вертолета и 8 артиллерийских систем врага.

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