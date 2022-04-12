Вышли из окружения: в Мариуполе украинские защитники соединились с полком "АЗОВ", подробности

Мариуполь, ТРО, ВСУ

Подразделение николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты в результате спецоперации смог выйти из окружения врага и соединился с бойцами полка "Азов".

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 48-е сутки защищают свою землю от роSSийских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить роSSийское нападение, но и полностью освободить северные области Украины от врага. Самой сложной остается ситуация в Мариуполе, где украинские защитники окружены. А сегодня, 12 апреля, стало известно, что морские пехотинцы смогли прорваться к полку "Азов".

"В Мариуполе подразделение николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты в результате спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком "Азов"

"Я не могу рассказать вам детали, но могу сказать, что сейчас мы соединились с полком "Азов". Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым", – рассказал офицер бригады.


Артём Батечко, politeka.net

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