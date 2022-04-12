Актуальная карта боевых действий в Украине на 12 апреля

В сети появилась новая карта боевых действий в Украине от 12 апреля, которая показывает, что оккупанты пытаются давить на Харьковском направлении, атаковать Николаев и штурмовать Мариуполь.

Об этом Министерство обороны Великобритании сообщает в своем Twitter, информирует Апостроф.

Так, из карты следует, что враг старается развивать наступление под Изюмом, чтобы окружить украинские войска на Донбассе. Кроме того, он оказывает огневое воздействие на ВСУ на севере Луганской области.

В районе Донецка, Волновахи и Мариуполя продолжаются ожесточенные бои.

Со стороны Мелитополя россияне рвутся в сторону Запорожья, чтобы обезопасить свою группировку под Херсоном, сосредоточенную на Левом берегу Днепра.

А тем временем ВСУ наносят по оккупантам удары со стороны Николаева и Днепра, чтобы выбить врага с Правобережной Украины и освободить Херсон.

 


Маргарита Лепс, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Германия будет поставлять Украине оружие, несмотря на свою "философию безопасности", - ШтайнмайерГермания будет поставлять Украине оружие, несмотря на свою "философию безопасности", - Штайнмайер
Ежедневно на логистические пункты в Европе прибывает около 8-10 самолетов с помощью УкраинеЕжедневно на логистические пункты в Европе прибывает около 8-10 самолетов с помощью Украине
США должны предоставить Украине ПВО, истребители и другое летальное вооружение - сенатор Тед КрузСША должны предоставить Украине ПВО, истребители и другое летальное вооружение - сенатор Тед Круз
В Украине в реестр госпредателей внесли Снежану Егорову, Кирилла Вышинского, Оксану Марченко и Игоря ГужвуВ Украине в реестр госпредателей внесли Снежану Егорову, Кирилла Вышинского, Оксану Марченко и Игоря Гужву
Жителям деоккупированной части Киевской области советуют возвращаться домой в конце апреля - начале маяЖителям деоккупированной части Киевской области советуют возвращаться домой в конце апреля - начале мая
Кремль планировал создать на Западной Украине "народные республики": в СБУ рассказали подробности "схемы"
Путин уверен, что цели так называемой «спецоперации», как он называет войну в Украине, якобы будут достигнутыПутин уверен, что цели так называемой «спецоперации», как он называет войну в Украине, якобы будут достигнуты
Украинская армия "крошит" россиян сотнями: сводка Генштаба о потерях на 12 апреляУкраинская армия "крошит" россиян сотнями: сводка Генштаба о потерях на 12 апреля
Террор оккупантов в Буче: появилась карта убийств мирных жителейТеррор оккупантов в Буче: появилась карта убийств мирных жителей
11 апреля Вооруженные силы уничтожили 7 воздушных целей11 апреля Вооруженные силы уничтожили 7 воздушных целей
Последние новости
Подгружаем последние новости