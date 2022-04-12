Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука

Одной из топ-тем информационной повестки дня вторника, 12 апреля, стало задержание кума Владимира Путина, беглого нардепа от пророSSийской партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, информирует Апостроф.

"Апостроф" опубликовал фотожабы на задержание пророSSийского политика.

Народное творчество "оценило" арест одиозного нардепа - среди фотожаб были кадры Медведчука с Путиным и Лукашенко, Зеленским, Арахимей, Залужным и Ермаком. Встречались также фото с Порошенко с ножом в руке.

Кроме того, было фото Медведчука, который держит в руках томик книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Стоит напомнить, что Медведчук в советское время был его адвокатом, однако он фактически отправил своего подзащитного на верную смерть в лагере - Стус умер в сентябре 1985 года.

В 2019 году Кипиани выпустил книгу, однако Медведчук подал на него в суд. Вначале Дарницкий районный суд Киева под председательством Марины Заставенко встал на сторону Медведчука и частично запретил распространение этой книги на территории Украины, но затем аппеляционный суд Киева отменил это решение.


Евгений Устименко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Пусть скажет "паляниця": в сети бурно обсуждают фото задержанного МедведчукаПусть скажет "паляниця": в сети бурно обсуждают фото задержанного Медведчука
СБУ поймала МедведчукаСБУ поймала Медведчука
СБУ задержала беглого нардепа Медведчука: фотоСБУ задержала беглого нардепа Медведчука: фото
Помощника нардепа из ОПЗЖ и юриста Медведчука разоблачили на коллаборационизмеПомощника нардепа из ОПЗЖ и юриста Медведчука разоблачили на коллаборационизме
Нацполиция арестовала три квартиры, два имущественных комплекса и 300 картин известных художников, принадлежащих жене МедведчукаНацполиция арестовала три квартиры, два имущественных комплекса и 300 картин известных художников, принадлежащих жене Медведчука
Полиция арестовала три квартиры и два особняка жены Медведчука: опубликованы фото изъятогоПолиция арестовала три квартиры и два особняка жены Медведчука: опубликованы фото изъятого
Многолетний соратник Медведчука Михаил Погребинский покинул Украину и направляется в Германию (фото)Многолетний соратник Медведчука Михаил Погребинский покинул Украину и направляется в Германию (фото)
Дом Виктора Медведчука на Закарпатье: в Сеть попали фото роскошного имения сбежавшего политикаДом Виктора Медведчука на Закарпатье: в Сеть попали фото роскошного имения сбежавшего политика
СБУ арестовала соратника Медведчука, появились подробности: "Подозревают в государственной измене"СБУ арестовала соратника Медведчука, появились подробности: "Подозревают в государственной измене"
Украина использует искусственный интеллект, чтобы по фото трупов оккупантов найти их соцсети и сообщить о смерти близкимУкраина использует искусственный интеллект, чтобы по фото трупов оккупантов найти их соцсети и сообщить о смерти близким
Последние новости
Подгружаем последние новости