Одной из топ-тем информационной повестки дня вторника, 12 апреля, стало задержание кума Владимира Путина, беглого нардепа от пророSSийской партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, информирует Апостроф .

"Апостроф" опубликовал фотожабы на задержание пророSSийского политика.

Народное творчество "оценило" арест одиозного нардепа - среди фотожаб были кадры Медведчука с Путиным и Лукашенко, Зеленским, Арахимей, Залужным и Ермаком. Встречались также фото с Порошенко с ножом в руке.

Кроме того, было фото Медведчука, который держит в руках томик книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Стоит напомнить, что Медведчук в советское время был его адвокатом, однако он фактически отправил своего подзащитного на верную смерть в лагере - Стус умер в сентябре 1985 года.