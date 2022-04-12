Пусть скажет "паляниця": в сети бурно обсуждают фото задержанного Медведчука

СБУ задержала беглого парламентария Виктора Медведчука. Подробностей задержания пока нет, зато в Telegram-канале президента Владимира Зеленского опубликовано фото, информирует Апостроф.

"Апостроф" собрал реакцию соцсетей на это событие.

Можно сказать, что украинцы просто впали в эйфорию от такой новости. Пользователи соцсетей славили ВСУ, СБУ и президента страны от радости, что беглого пророSSийского политика поймали. Комментаторы уверены, что задержание Медведчука поднимет боевой дух украинцев.

Некоторые комментаторы признали, что не сразу признали холеного в былые времена депутата в таком жалком виде. Кто-то предложил попросить его сказать "паляниця", намекая на его связи с агрессором.


Маргарита Лепс, Апостроф

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