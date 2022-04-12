Германия может отозвать приглашение Индии на саммит G7
Из-за нежелания Индии осудить войну РоSSии против Украины и ввести санкции, информирует
Германия обдумывает, следует ли приглашать премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит "Большой Семерки" в июне, учитывая нежелание страны осудить полномасштабное вторжение РоSSии на территорию Украины. Об этом пишет
По информации издания, Нарендра Моди находится в списке гостей, составленном до начала войны РоSSии против Украины, но окончательное решение не принято.
Сейчас на встречу Германия собирается пригласить Сенегал, ЮАР и Индонезию. Однако возможность приглашения Индии еще рассматривается.
Пресс-секретарь правительства Штеффен Гебестрейт заявил, что Берлин представит свой список гостей, как только он будет завершен.
"Канцлер неоднократно давал понять, что хотел бы, чтобы как можно больше международных партнеров присоединились к санкциям", – подчеркнул Гебестрейт.
В Bloomberg отметили, что Индия была среди стран, воздержавшихся от голосования за исключение РФ из Совета ООН по правам человека. Страна также не ввела санкции против Москвы после начала полномасштабного роSSийского вторжения в Украину. Кроме этого, Индия является важным импортером роSSийского оружия, необходимого, по ее словам, для сдерживания соседних Китая и Пакистана.