Германия может отозвать приглашение Индии на саммит G7

Германия обдумывает, следует ли приглашать премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит "Большой Семерки" в июне, учитывая нежелание страны осудить полномасштабное вторжение РоSSии на территорию Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Нарендра Моди находится в списке гостей, составленном до начала войны РоSSии против Украины, но окончательное решение не принято.

Сейчас на встречу Германия собирается пригласить Сенегал, ЮАР и Индонезию. Однако возможность приглашения Индии еще рассматривается.

Пресс-секретарь правительства Штеффен Гебестрейт заявил, что Берлин представит свой список гостей, как только он будет завершен.

"Канцлер неоднократно давал понять, что хотел бы, чтобы как можно больше международных партнеров присоединились к санкциям", – подчеркнул Гебестрейт.