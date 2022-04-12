В Ватикане хотят провести Крестный путь при участии россиянки и украинки: почему это не ок

В Ватикане хотят, чтобы во время Крестного шествия, которое на страстную пятницу в Риме, которое запланировано на 15 апреля, крест символически держали украинка и россиянка. Об этом сообщает " Радио Ватикана" , отметив, что крест понесут в руках Ирина и Альбина, переехавшие в Италию целых два десятилетия назад.

Таким образом, в Ватикане хотят символически "помирить" украинцев и россиян, однако эта идея возмутила украинцев. Дипломаты уже обратились к Папскому престолу.

"Посольство Украины в Ватикане понимает и разделяет общую обеспокоенность в Украине и многих других сообществах по поводу идеи собрать вместе украинских и русских женщин, чтобы нести Крест во время пятничной Крестной дороги в Колизее", - рассказал в своем Facebook посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

Также он отметил, что сейчас посольство пытается объяснить трудности реализации этой идеи и возможные последствия. К заявлению посла присоединилась и его супруга Диана Юраш, назвавшая такой шаг Ватикана негуманным.

"Это негуманно. Во всех смыслах: и из-за использования этнического происхождения женщин, далеких от своих исторических родин не только географически, но и ментально", - заявила она на своей странице в Facebook . Она предложила альтернативный вариант – "пусть крест понесут люди, которые смогли уехать из Мариуполя".

Идею такого перформанса не поддержали в Украинской греко-католической церкви, назвав ее несвоевременной и двусмысленной.