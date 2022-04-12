В Ватикане хотят провести Крестный путь при участии россиянки и украинки: почему это не ок
Так они хотят символически "помирить" украинцев и россиян во время войны, информирует
В Ватикане хотят, чтобы во время Крестного шествия, которое на страстную пятницу в Риме, которое запланировано на 15 апреля, крест символически держали украинка и россиянка. Об этом сообщает "
Таким образом, в Ватикане хотят символически "помирить" украинцев и россиян, однако эта идея возмутила украинцев. Дипломаты уже обратились к Папскому престолу.
"Посольство Украины в Ватикане понимает и разделяет общую обеспокоенность в Украине и многих других сообществах по поводу идеи собрать вместе украинских и русских женщин, чтобы нести Крест во время пятничной Крестной дороги в Колизее", - рассказал
Также он отметил, что сейчас посольство пытается объяснить трудности реализации этой идеи и возможные последствия. К заявлению посла присоединилась и его супруга Диана Юраш, назвавшая такой шаг Ватикана негуманным.
"Это негуманно. Во всех смыслах: и из-за использования этнического происхождения женщин, далеких от своих исторических родин не только географически, но и ментально", - заявила она на своей
Идею такого перформанса не поддержали в Украинской греко-католической церкви, назвав ее несвоевременной и двусмысленной.
"Для греко-католиков Украины тексты и жесты ХІІІ стации этой Крестной дороги непонятны, а даже оскорбительны, особенно в контексте ожидаемого второго, еще более кровавого наступления русских войск на наши города и села. Знаю, что и наши братья римо-католики разделяют эти мысли и переживания", –