СБУ поймала Медведчука

Обвиняемый в госизмене все же был задержан.

СБУ поймала Медведчука
© Офис президента

Проведена спецоперация Службой безопасности Украины, которая завершилась задержанием Виктора Медведчука. Об этом в телеграмме сообщила СБУ.

«Ты можешь быть пророSSийским политиком и годами работать на государство агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже одеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь! Наручники ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты!», — заявили в Службе.

Силовики заверили, что укрыться от правосудия никто не сможет.

«Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности контрразведчиков и следователей, которые, выполняя поручения Президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе», — отметил Глава СБУ Иван Баканов.

Уже успел отреагировать на задержание Медведчука и спикер роSSийского президента Дмитрий Песков.

«Не могу сказать, насколько это соответствует действительности, много фейков генерируется», — сказал Песков.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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