РоSSия стягивает военную авиацию на аэродром "Липецк-2" – Схемы

РоSSия наращивает силы военной авиации на аэродроме "Липецк-2", подчиненном Минобороны РФ . Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые есть в распоряжении "Схем", передает "Радио Свобода".

Отмечается, что в Липецкой области находятся более 30 военных самолетов. Сам аэродром активно используется Россией для военных целей. В частности, как сообщили в Воздушных силах ВСУ, из него оккупанты атакуют украинские города в восточном направлении.

Согласно спутниковому снимку за 11 апреля, роSSийские военные самолеты расположены сразу на двух парковках. Как отмечают журналисты "Схем", на снимках видны шесть тяжелых многоцелевых высокоманевровых истребителей Су-27, 14 истребителей-бомбардировщиков Су-30 или Су-34, десять бомбардировщиков Су-24 и еще четыре неидентифицированных борта. При этом на снимке от 27 марта на этой части аэродрома было вдвое меньше самолетов, борта занимали только одну парковку. С помощью военных экспертов удалось распознать 10 истребителей Су-27 и 6 истребителей типа Су-25. На второй части аэродрома, согласно спутниковому снимку от 27 марта, самолетов не было вообще.