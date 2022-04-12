РоSSийские оккупанты пытались сделать из детей корректировщиков и шпионов — Денисова

В некоторых регионах Украины оккупанты используют детей в качестве шпионов и корректировщиков огня. Об этом сообщила омбудсменка Людмила Денисова в Facebook.

"В Харькове рашисты через Telegram пытались завербовать несовершеннолетнего, чтобы парень за денежное вознаграждение предоставлял информацию о позициях ВСУ на территории города. В Луганской области двое военных РФ лично предложили 16-летнему ребенку средства за информацию о местоположениях и маршрутах передвижения украинских войск. Они заверили молодого человека, что ему ничего не будет из-за того, что он несовершеннолетний. Служба безопасности Украины сообщила, что в обоих случаях несовершеннолетние не успели передать информацию оккупантам", - написала Денисова.

Она отметила, что указанные действия являются грубым нарушением статьи 4 Факультативного протокола к Конвенции ООН о правах ребенка на участие детей в вооруженных конфликтах, которым установлен запрет вербовать или использовать в военных действиях лиц, не достигших 18-летнего возраста. Дети должны рассматриваться как пострадавшие независимо от стороны, которой детей были завербованы или иным образом вовлечены в военные действия.