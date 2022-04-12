Германия будет поставлять Украине оружие, несмотря на свою "философию безопасности", - Штайнмайер

"Не может быть возвращения к нормальным отношениям с такой россией. роSSийские военные преступления увидел весь мир".

?Германия будет поставлять Украине оружие, несмотря на свою "философию безопасности", - Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фото: vlast.kz

Германия будет поставлять Украине оружие в зону военных действий, несмотря на то, что страна до недавнего времени исповедовала "философию безопасности".

Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает "Укринформ".

По словам Штайнмайера, правительства Германии и Польши тесно сотрудничают по шагам в поддержку Украины.

Президент ФРГ подчеркнул, что "мы солидарны с Украиной".

Он заметил, что Владимиру Путину не удалось поделить Европу. Напротив – она сплотилась и укрепилась для противодействия агрессии РФ.

"Не может быть возвращения к нормальным отношениям с такой россией. роSSийские военные преступления увидел весь мир. Их нужно задокументировать и расследовать, а виновников и принимающих политические решения надо привлечь к ответственности", - сказал Штайнмайер.

Глава ФРГ призвал Путина прекратить боевые действия в Украине, а также разрешить эвакуацию гражданского населения из окруженного Мариуполя.

Что касается санкций, то Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул - ЕС должен увеличить экономическое давление на РоSSию и в то же время снизить экспорт энергоносителей из РФ. Германия, например, не может быстро отказаться от роSSийских энергоносителей.

"Тот, кто инициирует санкции, не должен пострадать больше, чем сама россия", - сказал Штайнмайер.

Напомним, по информации немецких СМИ, глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хотел приехать с визитом в Киев, но Президент Владимир Зеленский не хотел его видеть. Среди причин называют тесные связи немецкого политика с Россией в прошлом.

Ранее Штайнмайер заявил, что признает собственные ошибки в политике по отношению к РФ.

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