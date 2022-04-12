Массово увольняются после бегства из Украины: оккупанты не хотят возвращаться на фронт

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал перехваченный разговор оккупантов, благодаря которому стало известно, что роSSийские солдаты не хотят возвращаться воевать.

Как пишет Politeka.net, украинцы защищаются от роSSийских оккупантов уже 48-е сутки. За это время удалось полностью освободить северные области Украины от врага. Теперь россия пытается собрать силы для атаки Донбасса, но удар пока не произошел. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал перехват разговора, в котором оккупанты признаются, что увольняются после бегства из Украины.

"Цикл записей перехватов разговоров оккупантов с родными и близкими

Детали:

- Работаем, работы хватает, много людей, кто хочет уволится, никто не хочет заключать контракты опять, вот.

- А нет таких, которые приезжают сюда, а потом говорят: - нет, я все-таки остаюсь...", - написал шифровку разговора Геращенко.