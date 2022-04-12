Ежедневно на логистические пункты в Европе прибывает около 8-10 самолетов с помощью Украине

В Пентагоне говорят, что помощь Украине обеспечивается с "беспрецедентной скоростью", информирует ZN.ua.

Ежедневно на логистические пункты в Европе прибывает около 8-10 самолетов с помощью Украине
© Ратинский Вячеслав / УНІАН

США и более 30 других стран обеспечивают массивный поток помощи для Украины, в том числе оборонной, медицинской, гуманитарной, который измеряется до десятка самолетов ежедневно, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Укринформ.

"Мы (Пентагон – ред.) помогаем координировать доставку в Украину всех материалов – не только наших, но и других", - сказал он.

Кирби подчеркнул, что помощь Украине продолжает поступать. В день на логистические пункты в Европе прибывает около 8-10 самолетов со всего мира. По его словам, это включает все поставки – от оружия и оборудования до нелетальной помощи, медикаментов и гуманитарной поддержки. Все это не задерживается на перевалочных базах, а быстро загружается на наземный транспорт и отправляется в Украину на ежедневной основе.

Что касается отправки помощи Украине со стороны США, представитель Пентагона отметил, что это обеспечивается "с беспрецедентной скоростью", которой он не помнит за десятки лет работы в оборонном ведомстве США.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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