"Нельзя допустить, чтобы варварский замысел Путина увенчался успехом" — Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом США Джо Байденом результаты своей встречи с Владимиром Зеленским в Киеве . Об этом он сообщил в Twitter .

Джонсон подчеркнул, что общее внимание США и Британии сосредоточено на поддержке президента Зеленского и граждан Украины "в их борьбе за свободу".

"Нельзя допустить, чтобы варварский замысел Путина увенчался успехом", - добавил премьер Великобритании.