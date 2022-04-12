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2022-04-12
"Нельзя допустить, чтобы варварский замысел Путина увенчался успехом" — Джонсон
Премьер Британии обсудил с президентом США свой визит в Киев, информирует
© Офис президента
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом США Джо Байденом результаты своей встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом он сообщил в
Джонсон подчеркнул, что общее внимание США и Британии сосредоточено на поддержке президента Зеленского и граждан Украины "в их борьбе за свободу".
"Нельзя допустить, чтобы варварский замысел Путина увенчался успехом", - добавил премьер Великобритании.
Максим Царук, ZN.ua