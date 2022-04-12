"Нельзя допустить, чтобы варварский замысел Путина увенчался успехом" — Джонсон

Премьер Британии обсудил с президентом США свой визит в Киев, информирует ZN.ua.

© Офис президента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом США Джо Байденом результаты своей встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом он сообщил в Twitter.

Джонсон подчеркнул, что общее внимание США и Британии сосредоточено на поддержке президента Зеленского и граждан Украины "в их борьбе за свободу".

"Нельзя допустить, чтобы варварский замысел Путина увенчался успехом", - добавил премьер Великобритании.


Максим Царук, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
В краткосрочной перспективе режим Путина стабиленВ краткосрочной перспективе режим Путина стабилен
В космосе бандеровцев нет: фотожабы на визит Путина и Лукашенко на космодромВ космосе бандеровцев нет: фотожабы на визит Путина и Лукашенко на космодром
"Чтобы не хотелось рожать украинцев": оккупанты превратили жизнь 25 девушек из Бучи в ад"Чтобы не хотелось рожать украинцев": оккупанты превратили жизнь 25 девушек из Бучи в ад
РоSSия планирует теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину – ГУРРоSSия планирует теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину – ГУР
Окружение Путина понимает, что война была ошибкой, но боятся его больше, чем последствий войны — роSSийский оппозиционерОкружение Путина понимает, что война была ошибкой, но боятся его больше, чем последствий войны — роSSийский оппозиционер
Новые санкции должны быть такими, чтобы РоSSия даже не говорила об оружии массового поражения, – Зеленский
Зеленский призвал Южную Корею помочь Украине с вооружением: "Нам нужно больше, чтобы выжить в этой войне"Зеленский призвал Южную Корею помочь Украине с вооружением: "Нам нужно больше, чтобы выжить в этой войне"
Шо там британцы? Яркие фотожабы на визит Бориса Джонсона в КиевШо там британцы? Яркие фотожабы на визит Бориса Джонсона в Киев
РоSSия стягивает подразделения и технику, чтобы провести наступательную операцию на востоке Украины, - ГенштабРоSSия стягивает подразделения и технику, чтобы провести наступательную операцию на востоке Украины, - Генштаб
Британский премьер после визита в Киев сменил фамилию в инстаграмме на "Джонсонюк"Британский премьер после визита в Киев сменил фамилию в инстаграмме на "Джонсонюк"
Последние новости
Подгружаем последние новости