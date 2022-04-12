Митрополит Епифаний посетил с. Победа в Киевской области и передал помощь жителям

Предстоятель ПЦУ отслужил заупокойную литию за павших украинских воинов и убитых оккупантами мирных украинцев.

Митрополит Киевский і всей Украины Епифаний посетил село Победа на Киевщине, пообщался с жителями и военными и передал финансовую и гуманитарную помощь.

Как сообщили в пресс-службе Киевской митрополии ПЦУ, митрополит отслужил в полуразрушенном от роSSийских обстрелов храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы заупокойную литию по павшим украинским бойцам и замученным и убитым мирным жителям.

Предстоятель ПЦУ осмотрел остатки домов населенного пункта, пообщался с общественностью, украинскими военными, представителями местных властей и передал пострадавшим финансовую помощь, к которой присоединился архиепископ Памфильский Даниил (Украинская Православная Церковь в США).

Фото: Пресслужба Київської Митрополії ПЦУ

Фото: Пресслужба Київської Митрополії ПЦУ

Фото: Пресслужба Київської Митрополії ПЦУ

Как сообщили в пресс-службе ПЦУ, от Вселенского Патриархата и Киевской Митрополии для нужд жителей доставили груз гуманитарной помощи.

Напомним, 6 апреля Митрополит Епифаний отслужил панихиду по расстрелянным и замученным украинцам в Буче.