Под Запорожьем враг обстрелял село фосфорными бомбами: фото

РоSSийские оккупанты обстреляли Запорожскую область фосфорными боеприпасами - под ударом оказалось село Новояковлевка Ореховского района, информирует Апостроф .

Об этом сообщила пресс-служба Комышуванской территориальной общины.

Обстрел произошел в ночь на 12 апреля, однако благодаря дождевой погоде пожар не произошел - раненых и погибших нет.

Применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны (протокол с 1977 г.) и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.