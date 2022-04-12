Под Запорожьем враг обстрелял село фосфорными бомбами: фото

РоSSийские оккупанты обстреляли Запорожскую область фосфорными боеприпасами - под ударом оказалось село Новояковлевка Ореховского района, информирует Апостроф.

Об этом сообщила пресс-служба Комышуванской территориальной общины.

Обстрел произошел в ночь на 12 апреля, однако благодаря дождевой погоде пожар не произошел - раненых и погибших нет.

Применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны (протокол с 1977 г.) и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.


Евгений Устименко, Апостроф

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