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2022-04-12
Мэр Брюсселя привезет в Киев кареты скорой помощи - Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко пообщался онлайн с мэром Брюсселя Филиппом Клозом о поддержке и помощи Украине и Киеву.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует
"Пообщался сегодня онлайн с Филиппом Клозом, мэром Брюсселя. Говорили о поддержке и помощи Украине и Киеву. Я поблагодарил за медикаменты и медоборудование, которое Брюссель отправляет для Киева", - рассказал Виталий Кличко.
Он также отметил, что мэр Брюсселя намерен посетить Киев в начале мая.
"Пригласил Филиппа Клоза в Киев. Он пообещал приехать в начале мая с гуманитарным грузом. В частности, Брюссель предоставит Киеву также кареты скорой помощи", – сообщил Кличко.
Иван Троянов, Апостроф