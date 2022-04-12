Мэр Брюсселя привезет в Киев кареты скорой помощи - Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко пообщался онлайн с мэром Брюсселя Филиппом Клозом о поддержке и помощи Украине и Киеву .

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Апостроф .

"Пообщался сегодня онлайн с Филиппом Клозом, мэром Брюсселя. Говорили о поддержке и помощи Украине и Киеву . Я поблагодарил за медикаменты и медоборудование, которое Брюссель отправляет для Киева ", - рассказал Виталий Кличко.

Он также отметил, что мэр Брюсселя намерен посетить Киев в начале мая.