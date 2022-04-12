Путин начал стягивать войска к границе с Финляндией после их желания вступить в НАТО: видео

Президент россии владимир путин решил попугать Финляндию, которая раздумывает над вступлением в НАТО.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 48-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и полностью освободить север Украины. Несмотря на позор и бегство своих солдат путин не собирается останавливаться. Мало того, он решил напугать Финляндию, которая собралась вступать в НАТО, пишет Daily Mail.

На территории россии к границам с финляндией начали стягиваться войска россии, в том числе "искандеры". Таким образом путин хочет запугать Хельсинки, чтобы те не начали процедуру вступления в НАТО.



