По предварительным подсчетам, в Мариуполе погибли до 22 тысяч человек, – глава Донецкой ОВА

Павел Кириленко пока не может подтвердить факт химической атаки в городе.

В Мариуполе, по предварительным подсчетам, погибли 22 тысячи человек.

Об этом в интервью CNN заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Ситуация с Мариуполем усложняет комментирование количества потерь, город в осаде и блокаде, – сказал он. – Мы сейчас предполагаем, что от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе».

Глава ОВА добавил, что россияне устанавливают мобильные крематории и вывозят тела людей из-под завалов и прямо с улиц на неподконтрольную Украине территорию, а там уже уничтожают их, скрывая доказательства массовых убийств.

Павел Кириленко также прокомментировал сообщение о возможной химической атаке в Мариуполе.

«Мы знаем, что минувшей ночью около полуночи беспилотник сбросил пока неизвестное взрывное устройство, люди, которые находились на территории Мариупольского металлургического комбината и вокруг него, начали испытывать недомогание, – сказал он. – Мы слышали, что пострадали три человека, они доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь, на данный момент их жизни ничего не угрожает».

Ранее, в интервью Associated Press, мэр города Вадим Бойченко заявил, что в городе погибли более 10 тысяч человек, хотя количество погибших может превышать и 20 тысяч человек.

Напомним, вчера вечером полк «Азов», который вместе с морской пехотой защищает Мариуполь, сообщил, что близко 21:30 роSSийские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских людей в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения.