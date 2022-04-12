Жадан получил Премию свободы

10 000 швейцарских франков он отдаст на волонтерские нужды.

Жадан получил Премию свободы

Украинский писатель и поэт Сергей Жадан получил Премию свободы от немецкого фонда Франка Ширрмахера, издателя национальной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Об этом Жадан рассказал на своей странице в Facebook.

"Премия свободы в этом году вручается впервые, вместе с традиционной премией фонда. Спасибо организаторам за этот жест поддержки Украины – для нас сегодня внимание и поддержка мира действительно очень важны", – заявил писатель.

Жадан сообщил, что денежную составляющую премии – 10 000 швейцарских франков – отдаст на волонтерские нужды.

В сообщении фонда говорится, что премию присуждают личностям, которые "стремятся к просветленному сознанию и творческой свободе личности".

Напомним, Польская академия наук выдвинула Сергея Жадана на Нобелевскую премию.

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