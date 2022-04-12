Программа “U-LEAD с Европой” присоединилась к поддержке регионов, пострадавших от роSSийской агрессии, - Чернышов

Программа U-LEAD с Европой, финансируемая Европейским Союзом и его государствами-членами, совместно с Минрегионом начали программу поддержки регионов, пострадавших от военной агрессии РоSSийской Федерации. Об этом сообщил глава Минрегиона Алексей Чернышов.

По его словам, вместе с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом они посетили хаб в Киевской области, где сейчас распределяется первая партия помощи, направленная в общины Киевской области.

“Помощь сформирована в виде пакетных решений. К примеру, в пакетах «Восстановление», уже имеющихся на складе, имеются генераторы, цепные пилы и другие инструменты, необходимые для первичных ремонтных работ, связанных с последствиями военных действий. В ближайшие дни в рамках этого пакета ожидаем также миниэкскаваторы для общин Киевской области”, - отметил Чернышов.

Он также добавил, что на этот хаб прибудут такие же пакеты помощи для Черниговской, Сумской и Житомирской областей. Еще два хаба работают в городах Винница и Днепр.