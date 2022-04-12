Программа “U-LEAD с Европой” присоединилась к поддержке регионов, пострадавших от роSSийской агрессии, - Чернышов

Первая партия помощи поступит в общины Киевской области.

Программа “U-LEAD с Европой” присоединилась к поддержке регионов, пострадавших от роSSийской агрессии, - Чернышов

Программа U-LEAD с Европой, финансируемая Европейским Союзом и его государствами-членами, совместно с Минрегионом начали программу поддержки регионов, пострадавших от военной агрессии РоSSийской Федерации. Об этом сообщил глава Минрегиона Алексей Чернышов.

По его словам, вместе с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом они посетили хаб в Киевской области, где сейчас распределяется первая партия помощи, направленная в общины Киевской области.

“Помощь сформирована в виде пакетных решений. К примеру, в пакетах «Восстановление», уже имеющихся на складе, имеются генераторы, цепные пилы и другие инструменты, необходимые для первичных ремонтных работ, связанных с последствиями военных действий. В ближайшие дни в рамках этого пакета ожидаем также миниэкскаваторы для общин Киевской области”, - отметил Чернышов.

Он также добавил, что на этот хаб прибудут такие же пакеты помощи для Черниговской, Сумской и Житомирской областей. Еще два хаба работают в городах Винница и Днепр.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
183 ребенка погибли в Украине из-за агрессии россиян183 ребенка погибли в Украине из-за агрессии россиян
США выступили против увеличения закупок Индией дешевой роSSийской нефтиСША выступили против увеличения закупок Индией дешевой роSSийской нефти
Боррель получил от Украины список оружия для противостояния роSSийской агрессииБоррель получил от Украины список оружия для противостояния роSSийской агрессии
Памятник Пушкину обрисовали роSSийской свастикой в Днепре, кадры: съехалась полицияПамятник Пушкину обрисовали роSSийской свастикой в Днепре, кадры: съехалась полиция
Офис генпрокурора: Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 513 детей, 177 — погиблиОфис генпрокурора: Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 513 детей, 177 — погибли
ЕС обсудит как прекратить зависимость от роSSийской нефти – БоррельЕС обсудит как прекратить зависимость от роSSийской нефти – Боррель
Три четверти украинцев считают, что УПЦ МП должна разорвать отношения с роSSийской церковьюТри четверти украинцев считают, что УПЦ МП должна разорвать отношения с роSSийской церковью
Мэр Бучи назвал число мирных жителей, погибших во время роSSийской оккупацииМэр Бучи назвал число мирных жителей, погибших во время роSSийской оккупации
ВСУ устроили роSSийской авиации настоящую "демилитаризацию": сколько всего уничтожено самолетовВСУ устроили роSSийской авиации настоящую "демилитаризацию": сколько всего уничтожено самолетов
ВСУ разбили наголову "элитное" подразделение роSSийской армии – мотострелковую бригаду из Амурской областиВСУ разбили наголову "элитное" подразделение роSSийской армии – мотострелковую бригаду из Амурской области
Последние новости
Подгружаем последние новости