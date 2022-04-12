Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, где сейчас его жена и пятеро сыновей

Львовский градоначальник, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовой сейчас обеспечивает жизнедеятельность города, через который проходит огромное количество украинцев, бегущих от войны с Востока страны. Львов для многих стал перевалочным пунктом, через который беженцы едут в Европу, а многие граждане остановились именно в культурной столице и ее околицах.

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, где сейчас его жена и пятеро сыновей

В интервью для YouTube-канала Dorotye, мэр Львова рассказал, где сейчас его жена и пятеро детей, и не уехали ли они за границу. Известно, что Андрей Садовой воспитывает пятерых сыновей - Ивана-Павла, Тадея-Луку, Михаила, Иосифа и Антония.

По словам политика, его супруга Екатерина Кит-Садовая - украинский искусствовед и совладелица медиахолдинга ТРК "Люкс медиа", куда входят радио "Радио Максимум", Ностальжи", "Люкс ФМ", сайт Zaxid, телеканалы "Футбол 24" и "24 канал", приняла решение оставаться с ним во Львове. Тут же в городе учатся его дети.

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, где сейчас его жена и пятеро сыновей

"Жена со мной, малые учатся. Каждый принимает решения, которые считает нужными. У меня был разговор с Катериной в самом начале. Говорю: "А может быть?.." Сказала: "Нет, я никуда не поеду". Все, вопрос снят", – отметил Андрей Садовой.

Стоит отметить, что должность мэра Львова Андрей Иванович занимает с 25 апреля 2006 года. Также ранее он баллотировался в президенты Украины.

Напомним, дочь Виктора Ющенко показала редкое фото подросших внуков экс-президента Украины.


Анастасия Березовская, Тудей

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