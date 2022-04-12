Не мог произнести слово "паляниця": в Ровно поймали русского шпиона с блокнотом и взрывчаткой

полиция, полиция Украины

В Ровно русский шпион нелепо спалился на слове "паляниця", его уже задержали.

42-летний уроженец Гомеля путался в объяснениях, не мог объяснить цели пребывания в Ровно. Во время проверки инспекторы обнаружили у него подозрительные блокнот и записи, а также сверток, замотанный скотчем с неизвестным веществом, вероятно, взрывным. Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

"Мужчина не мог произнести слово "паляниця", по его мнению, это слово означает сооружение из балок. На место патрульные вызвали работников СБУ, которые в дальнейшем обнаружили у россиянина паспорт гражданина рф для выезда за границу, внутренний паспорт рф, военный билет рф, документы, подтверждающих наличие недвижимости в рф и Крыму, а также административный протокол, составленный на него ФСБ рф", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Харьковская прокуратура сообщила о задержании еще одного русского шпиона, который работал в ВСУ, сливал информацию роSSийским кураторам и вербовал военных. Мужчина задержан по месту его проживания на территории Донецкой области. Досудебное расследование осуществляется СВ Управления СБУ в Харьковской области.


Галина Струс, politeka.net

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