"Морги переполнены": глава Луганщины Гайдай рассказал, как и где приходится хоронить погибших

"Морги переполнены": глава Луганщины Гайдай рассказал, как и где приходится хоронить погибших

Глава областной военной администрации рассказал, как на Луганщине в войну хоронят убитых россией и умерших жителей.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем телеграмм-канале рассказал, что людям в регионе приходится хоронить погибших прямо в городах, так как доступа к загородным кладбищам просто нет.

"Морги в подконтрольных городах переполнены телами умерших и погибших. Электроэнергия с перебоями или отсутствует вообще. Тела лежат также в подвалах. Хранить их невозможно, так что в тихие перерывы от обстрелов волонтеры и работники коммунальных служб прячут тела в новых местах. Все кладбища находятся не в пределах городов, из-за обстрелов захоронения там невозможны", - рассказал Гайдай.

Сергей Гайдай

По его словам, в Северодонецке ВГА организовала новое место захоронения в относительно безопасном месте. Ямы роют трактором и систематизируют могилы в реестр. Каждого погибшего или умершего естественным путем хоронят в отдельной могиле, за 48 дней войны – около 400 захоронений. Большинство людей уже опознаны. В Лисичанске также организовано новое место для захоронений. Погибших и умерших хоронят в братских могилах.


Галина Струс, politeka.net

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