Подоляк о проблемах защитников Мариуполя: У власти больше информации, чем известно в соцсетях

"Мы не можем коммуницировать наши планы и действия публично, чтобы не информировать врага. Просим отнестись к этому с пониманием".

Военно-политическое руководство Украины в курсе проблем с боеприпасами у защитников Мариуполя, отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях.

Об этом сообщил в своем Twitter советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

"Президент и руководство Вооруженных Сил делают все возможное (и невозможное), чтобы найти решение и помочь нашим воинам. Но мы не можем коммуницировать наши планы и действия публично, чтобы не информировать врага. Просим отнестись к этому с пониманием", - подчеркнул Подоляк.

Якщо Кремль і ненавидить зараз щось більше за ??, то це слово «Маріуполь». 1,5 міс. наші захисники боронять місто від ?? орди, чисельність якої більша в 10+ разів. Вони тримаються під бомбардуваннями та вгризаються в кожен метр міста. Вони змушують ?? платити надвисоку ціну (1/3) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 12, 2022

Он отметил - "если Кремль и ненавидит сейчас что-то больше, чем Украину, то это слово "Мариуполь".

"1,5 мес. наши защитники защищают город от роSSийской орды, численность которой больше в 10+ раз. Они держатся под бомбежками и вгрызаются в каждый метр города. Они заставляют Украину платить сверхвысокую цену", - написал советник главы ОПУ.