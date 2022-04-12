Подоляк о проблемах защитников Мариуполя: У власти больше информации, чем известно в соцсетях

"Мы не можем коммуницировать наши планы и действия публично, чтобы не информировать врага. Просим отнестись к этому с пониманием".

Подоляк о проблемах защитников Мариуполя: У власти больше информации, чем известно в соцсетях
Фото: ОПУ

Военно-политическое руководство Украины в курсе проблем с боеприпасами у защитников Мариуполя, отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях.

Об этом сообщил в своем Twitter советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

"Президент и руководство Вооруженных Сил делают все возможное (и невозможное), чтобы найти решение и помочь нашим воинам. Но мы не можем коммуницировать наши планы и действия публично, чтобы не информировать врага. Просим отнестись к этому с пониманием", - подчеркнул Подоляк.

Якщо Кремль і ненавидить зараз щось більше за ??, то це слово «Маріуполь». 1,5 міс. наші захисники боронять місто від ?? орди, чисельність якої більша в 10+ разів. Вони тримаються під бомбардуваннями та вгризаються в кожен метр міста. Вони змушують ?? платити надвисоку ціну (1/3)

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 12, 2022

Он отметил - "если Кремль и ненавидит сейчас что-то больше, чем Украину, то это слово "Мариуполь".

"1,5 мес. наши защитники защищают город от роSSийской орды, численность которой больше в 10+ раз. Они держатся под бомбежками и вгрызаются в каждый метр города. Они заставляют Украину платить сверхвысокую цену", - написал советник главы ОПУ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Подоляк о переговорах с РФ: "Проходят крайне тяжело. Но проходят"Подоляк о переговорах с РФ: "Проходят крайне тяжело. Но проходят"
Псковский нелюдь: что известно про путинского вояку, изнасиловавшего младенцаПсковский нелюдь: что известно про путинского вояку, изнасиловавшего младенца
РоSSийские власти похожи на паутину, где внутри сидит Путин — ПономаревРоSSийские власти похожи на паутину, где внутри сидит Путин — Пономарев
«Почему мир нам не верит?»: Подоляк рассказал об истерике и жалобах россии«Почему мир нам не верит?»: Подоляк рассказал об истерике и жалобах россии
Окружение Путина понимает, что война была ошибкой, но боятся его больше, чем последствий войны — роSSийский оппозиционерОкружение Путина понимает, что война была ошибкой, но боятся его больше, чем последствий войны — роSSийский оппозиционер
Стало известно, где разместят пленных роSSийских оккупантовСтало известно, где разместят пленных роSSийских оккупантов
РоSSия не может установить контроль ни над портом Мариуполя, ни над металлургическим комбинатом, - АндрющенкоРоSSия не может установить контроль ни над портом Мариуполя, ни над металлургическим комбинатом, - Андрющенко
Защитники Мариуполя обратились к украинцами и ко всему миру: "Призывайте политиков!"Защитники Мариуполя обратились к украинцами и ко всему миру: "Призывайте политиков!"
В "ДНР" угрожают использовать химическое оружие против защитников МариуполяВ "ДНР" угрожают использовать химическое оружие против защитников Мариуполя
РоSSийские военные захватили девять волонтеров, которые вывозили людей из Мариуполя - CNNРоSSийские военные захватили девять волонтеров, которые вывозили людей из Мариуполя - CNN
Последние новости
Подгружаем последние новости