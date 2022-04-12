NYT: Битва за Донбасс будет «чрезвычайно жестокой»

Президент Владимир Зеленский в своем последнем обращении отметил возможность того, что РоSSия применит химическое оружие против защитников Мариуполя на фоне подготовки «нового этапа террора против Украины».

Предостережения украинского лидера прозвучали после того, как один из предводителей так называемой «ДНР» Эдуард Басурин в эфире роSSийского телевидения призвал «химические войска» РоSSии ударить по украинскому городу в осаде. Между тем, тысячи мирных украинцев бегут из региона, где вот-вот начнется следующая большая битва.