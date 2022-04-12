NYT: Битва за Донбасс будет «чрезвычайно жестокой»

РоSSийская армия знает Донбасс лучше, чем пригород Киева, но ее проблемы с мобильностью никуда не исчезнут, а только ухудшатся, информирует ZN.ua.

Президент Владимир Зеленский в своем последнем обращении отметил возможность того, что РоSSия применит химическое оружие против защитников Мариуполя на фоне подготовки «нового этапа террора против Украины».

Предостережения украинского лидера прозвучали после того, как один из предводителей так называемой «ДНР» Эдуард Басурин в эфире роSSийского телевидения призвал «химические войска» РоSSии ударить по украинскому городу в осаде. Между тем, тысячи мирных украинцев бегут из региона, где вот-вот начнется следующая большая битва.

Как пишет New York Times, новый этап войны будет сильно отличаться от сражений за Киев. Там роSSийские войска заставили уйти из пригорода столицы, оставив после себя разбитые танки и разбомбленные дома. Отступив от Киева, роSSийские силы перегруппируются для нового наступления на Донбассе. В этот раз они будут действовать на уже знакомой территории. Поскольку после вторжения в 2014 году они удерживали в оккупации часть региона. Также аналитики указывают на то, что на Донбассе у армии РоSSии будут более короткие цепочки обеспечения. Также на востоке есть разветвленная железнодорожная сеть, которая позволит Москве отправлять своим войскам все необходимое. Севернее Киева такой инфраструктуры не было.


Лесь Димань, ZN.ua

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