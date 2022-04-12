В Мариуполе погибли уже более 10 тысяч мирных жителей — мэр города

Еще 120 тысяч остаются в городе, а не менее 33 тысяч вывезли в РоSSию или на подконтрольные РФ территории Украины, информирует ZN.ua.

В Мариуполе погибли уже более 10 тысяч мирных жителей — мэр города
© Facebook/ Азов

Городской глава Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что за время полномасштабной войны РоSSии против Украины в городе погибло более 10 тысяч гражданских украинцев. Об этом он рассказал в телефонном интервью AP.

По его словам, число жертв может превысить 20 тысяч, поскольку в результате постоянных атак роSSийских военных тела мариупольцев "коврами устлали улицы".

Бойченко также отметил, что оккупанты неделями блокировали гуманитарные колонны, ехавшие в Мариуполь, чтобы скрыть массовые убийства мирных жителей.

Кроме того, мэр рассказал новые подробности об использовании военными РФ мобильных крематориев для сокрытия количества погибших за время блокады города.

По информации Бойченка, роSSийские войска вывезли много тел мариупольцев в огромный торговый центр, где есть склады и холодильники. Крематории же оккупанты замаскировали под обычные грузовики.

«Приехали мобильные крематории в виде грузовиков: открываешь, а внутри труба, и эти тела сжигают», – объяснил городской глава.

В AP уточнили, что мэр говорил с изданием, находясь на подконтрольной Украине территории, куда уехал из Мариуполя. По его словам, информацию об использовании мобильных крематориев в городе он получил сразу от нескольких источников.

Бойченко также отметил, что в Мариуполе до сих пор остаются около 120 тысяч человек, нуждающихся в пище, воде, тепле и связи.

Он добавил, что покинуть город удалось только тем, кто прошел роSSийские "фильтрационные лагеря". Для людей, которые не прошли "фильтрацию", оккупанты создали импровизированные тюрьмы, а не менее 33 тысяч жителей они вывезли в РоSSию или на подконтрольные сепаратистам территории.


Максим Царук, ZN.ua

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