Вместо моря - земля в депрессивных районах РФ: депортированным украинцам сделали дикое предложение, фото

В соцсетях появилось фото агитационного листка с описанием прелестей, ожидающих депортированных мариупольцев на роSSийском Дальнем Востоке – одном из самых депрессивных регионов РФ , который в течение многих лет не могут заселить россиянами.

Соответствующее фото опубликовал Мариупольский городской совет, информирует Апостроф .

“Вот такие листовки получают депортированные мариупольцы. Наших людей вывозят в самые депрессивные регионы РоSSии”, – говорится в сообщении.

В агитке обещают ускоренное получение роSSийского гражданства, льготную ипотеку, подъемные и “дальневосточный гектар”, который почему-то не соблазняет роSSийских граждан.

Между тем, издание The Independent сообщает, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о переселении более 95 тысяч украинцев из Донецкой и Луганской областей в Сибирь и Заполярье, на Дальний Восток и Северный Кавказ.

Автор статьи, ссылаясь на официальные документы пишет, что 11 тысяч украинцев распределили в Сибирь, 7 тысяч - на Дальний Восток и 7 тысяч отправили на Северный Кавказ.

Мариупольцев, которых насильно вывезли в РоSSию и неподконтрольные Украине районы Донбасса, заставили подписать документы о том, что город обстреливали ВСУ, и предупредили, что при возвращении в родной город их будут преследовать.