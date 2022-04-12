Подоляк о переговорах с РФ: "Проходят крайне тяжело. Но проходят"

РоSSия пытается давить на переговорный процесс, в частности – из-за публичных заявлений.

Подоляк о переговорах с РФ: "Проходят крайне тяжело. Но проходят"
Фото: ОПУ

Переговоры с Россией проходят, хотя эмоциональный фон в переговорном процессе тяжелый.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента України, один из участников переговоров с РФ Михаил Подоляк.

"Если коротко. Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе тяжелый. Понятно, что украинская делегация работает исключительно в рамках, являющихся проукраинскими и прозрачными", - сказал Подоляк.

Он добавил, что РоSSия пытается давить на процесс переговоров.

"Понятно также, что роSSийская сторона придерживается своей традиционной тактики публичного давления на переговорный процесс, в том числе за счет определенных публичных заявлений", - отметил Михаил Подоляк.

Ранее президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной "зашли в тупик".

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил мнение, что в проекте соглашения с Россией, который накануне представила Украина, "есть отступление от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле".



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