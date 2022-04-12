Половина монахов Киево-Печерской лавры поддерживают идею перехода в ПЦУ, - митрополит Эпифаний

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний называет дискуссионным вопрос национализации имущества УПЦ МП, но считает необходимой защиту православных украинцев от влияния РоSSии. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

“Важно: сейчас мы не должны говорить об определенных запретах. Мы должны говорить о защите. Государство защищает свою территориальную целостность. Мы живем в условиях гибридной войны. Государство защищает свое информационное пространство – были закрыты несколько пророSSийских каналов для того, чтобы они не влияли негативно на сознание украинцев. Государство защищает свою финансовую систему, энергетическую систему, и, конечно, что на религиозной основе она также должна защитить православных украинцев от негативного кремлевского влияния. Потому как структура Московского патриархата в Украине имеет непосредственную институциональную завязанность с Москвой”, - отметил митрополит.

Он акцентировал на том, что в Украине запрещены даже пророSSийские партии, не имеющие открытой институциональной связи с Москвой, которую имеет в Украине московский патриархат.

“Поэтому законопроекты, зарегистрированные в Верховной Раде (о национализации имущества МП – ред.) – это вопрос дискуссии. …Они говорят, что не имеют никакой связи (с Москвой. – ред.), но откройте официальный сайт РПЦ - там каждый день печатают отчеты епархий РПЦ о помощи беженцам, и находящиеся в Украине епархии также отчитываются, сколько они оказали гуманитарной помощи. А если они делают отчеты о гуманитарной помощи, я убежден, что они делают отчеты не только о ней”, - отметил митрополит Епифаний.

Если не защитить все сферы бытия от кремлевского влияния сейчас, считает глава ПЦУ, Украина не сможет устоять, не одержит победу.

Относительно вопроса национализации Киево-Печерской, Святогорской, Почаевской лавр, которые находятся в распоряжении УПЦ МП, переход монахов в ПЦУ помог бы им остаться в указанных монастырях, считает предстоятель.

“Что касается Лавр, здесь вопрос двойной. Лавры как таковые являются достоянием украинского народа. Это – имущество, принадлежащее Украинскому государству. И им распоряжается правительство Украины. Но другой вопрос, что этими Лаврами владеют – на условиях договора – монастыри Московского патриархата в Украине. Государство может принять решение о расторжении договора, хотя в отношении Почаевской лавры у них заканчивается договор аренды в текущем году, насколько мне известно», – рассказал митрополит Епифаний.

По его словам, в этих монастырях есть значительное количество монахов, которые поддерживают идею перехода в Православную церковь Украины, и если эта критическая масса монахов наберется и они примут решение (о переходе в ПЦУ - ред.), то для государства не будет проблемой передать право занимать Лавру им, потому что это собственность Украинского государства.

“Согласно нашей информации, в Киево-Печерской лавре количество монахов, поднимающих вопрос перед своим руководством о принятии какого-либо решения, уже приближается к половине. Когда будет абсолютное большинство, они примут решение перейти, присоединиться (к ПЦУ. - ред.), а поскольку это имущество принадлежит государству, то государство перезаключит договор или каким-либо другим образом разрешит этот вопрос”, - считает митрополит.

Однако, по его словам, в отличие от приходов, переход монастыря должен быть коллегиальным решением большинства обитателей, юридически оформленным.

Напомним, народный депутат Инна Совсун (фракция "Голос") зарегистрировала в парламенте законопроект о запрете в Украине РоSSийской православной церкви.