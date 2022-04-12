Украинцам рассказали, как легально можно эмигрировать в США без визы

В США анонсировали, что вскоре начнут принимать к себе украинцев по ускоренной процедуре. Пока что въезд в страну разрешен только по визе, оформление которой занимает немало времени. Однако, попасть в Соединенные Штаты можно и без визы, воспользовавшись так называемым "Humanitarian parole" (гуманитарным паролем).

Украинцам рассказали, как легально можно эмигрировать в США без визы

Гуманитарный пароль – это особое разрешение на неотложный въезд на территорию США на период до одного года. Лучше конечно въезжать в страну по визе, ведь спустя год после въезда по гуманитарному паролю, в визе вам скорее всего откажут.

Чтобы получить гуманитарный пароль и легально проживать в США даже без визы, нужно:

  • пересечь границу Соединенных Штатов Америки со стороны Канады или Мексики;
  • заметить пограничной полиции, что вы нуждаетесь в гуманитарном пароле;
  • показать паспорт гражданина Украины;
  • дать работнику таможни номер телефона друга или родственника, проживающего в США, чтобы тот мог подтвердить знакомство с вами;
  • получить в паспорт прикрепленный белый лист бумаги с отметкой "Paroled" и сроком пребывания в США.
Украинцам рассказали, как легально можно эмигрировать в США без визы

Получив гуманитарный пароль, украинские беженцы смогут иметь право на:

  • официальное трудоустройство в США;
  • получение социального идентификационного номера (Social Security Number), обратившись в Службу социального обеспечения (Social Security Administration), который необходим для получения медицинского страхования, аренды квартиры, открытия банковского счета и т.п.;
  • обучение в школе.

Заехав в страну по гуманитарному паролю, граждане другой страны обязуются по истечении срока в 12 месяцев покинуть территорию США.

Ранее сообщалось, что украинцы в США смогут остаться в стране на срок до 18 месяцев, получив временный защищенный статус.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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