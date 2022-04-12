Украинцам рассказали, как легально можно эмигрировать в США без визы

В США анонсировали, что вскоре начнут принимать к себе украинцев по ускоренной процедуре. Пока что въезд в страну разрешен только по визе, оформление которой занимает немало времени. Однако, попасть в Соединенные Штаты можно и без визы, воспользовавшись так называемым "Humanitarian parole" (гуманитарным паролем).

Гуманитарный пароль – это особое разрешение на неотложный въезд на территорию США на период до одного года. Лучше конечно въезжать в страну по визе, ведь спустя год после въезда по гуманитарному паролю, в визе вам скорее всего откажут.

Чтобы получить гуманитарный пароль и легально проживать в США даже без визы, нужно:

пересечь границу Соединенных Штатов Америки со стороны Канады или Мексики;

заметить пограничной полиции, что вы нуждаетесь в гуманитарном пароле;

показать паспорт гражданина Украины;

дать работнику таможни номер телефона друга или родственника, проживающего в США , чтобы тот мог подтвердить знакомство с вами;

, чтобы тот мог подтвердить знакомство с вами; получить в паспорт прикрепленный белый лист бумаги с отметкой "Paroled" и сроком пребывания в США .

Получив гуманитарный пароль, украинские беженцы смогут иметь право на:

официальное трудоустройство в США;

получение социального идентификационного номера (Social Security Number), обратившись в Службу социального обеспечения (Social Security Administration), который необходим для получения медицинского страхования, аренды квартиры, открытия банковского счета и т.п.;

обучение в школе.

Заехав в страну по гуманитарному паролю, граждане другой страны обязуются по истечении срока в 12 месяцев покинуть территорию США .