Жена роSSийского захватчика позволила ему насиловать украинок – перехват СБУ

Шокирующий перехват отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине, информирует ZN.ua.

Жена роSSийского захватчика позволила ему насиловать украинок – перехват СБУ
© Официциальный сайт Кремля

Служба безопасности Украины обнародовала перехват разговора роSSийского захватчика со своей женой, в котором она призывает мужа насиловать украинских женщин.

«Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничо не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там», – говорит женщина своему мужу-захватчику.

"Этот шокирующий перехват отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине. Считаем, что любые дополнительные комментарии здесь лишние", - отметили в Службе безопасности Украины.

Напомним, 12 апреля глава государства Владимир Зеленский, обращаясь к Сейму Литвы по видеосвязи, рассказал, что в Украине зафиксированы сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек, и совсем маленьких детей.

Он также рассказал об ужасном случае, о котором стало известно из видео, обнародованного в сети роSSийским военнослужащим, на котором он совершает акт сексуального насилия в отношении младенца. По словам Главы государства, Украина уже установила личность оккупанта, изнасиловавшего новорожденного. Им оказался десантник из Пскова, по фамилии Бычков.

Ранее об ужасных случаях массовых изнасилований сообщала также украинская Омбудсмен Людмила Денисова.

"Около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет были систематически изнасилованы во время оккупации в подвале одного дома в Буче. Девять из них беременны. РоSSийские солдаты сказали им, что они будут насиловать их настолько, что они не захотят сексуальных контактов ни с одним мужчиной, чтобы помешать им иметь украинских детей", – сказала Денисова.

Также, Денисова сообщала об ужасном случае, когда мальчика, 11 лет, оккупанты изнасиловали на глазах у его мамы – ее привязали к стулу, чтобы смотрела.

Уполномоченная по правам человека отметила, что пока невозможно установить количество таких случаев, потому что не все жертвы готовы рассказать, что с ними произошло.

Сообщалось, также, что среди замученных насмерть людей в Буче находили изнасилованных девочек в возрасте до 10 лет. Все эти и другие факты официально зафиксированы.

По материалам: СБУ /

Лия Ильченко, ZN.ua

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