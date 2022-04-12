Жена роSSийского захватчика позволила ему насиловать украинок – перехват СБУ
Шокирующий перехват отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине, информирует
Служба безопасности Украины
«Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничо не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там», – говорит женщина своему мужу-захватчику.
"Этот шокирующий перехват отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине. Считаем, что любые дополнительные комментарии здесь лишние", - отметили в Службе безопасности Украины.
Напомним, 12 апреля глава государства Владимир Зеленский, обращаясь к Сейму Литвы по видеосвязи, рассказал, что в Украине зафиксированы сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек, и совсем маленьких детей.
Он также рассказал об ужасном случае, о котором стало известно из видео, обнародованного в сети роSSийским военнослужащим, на котором он совершает акт сексуального насилия в отношении младенца. По словам Главы государства, Украина уже установила личность оккупанта, изнасиловавшего новорожденного. Им оказался десантник из Пскова, по фамилии Бычков.
Ранее об ужасных случаях массовых изнасилований
"Около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет были систематически изнасилованы во время оккупации в подвале одного дома в Буче. Девять из них беременны. РоSSийские солдаты сказали им, что они будут насиловать их настолько, что они не захотят сексуальных контактов ни с одним мужчиной, чтобы помешать им иметь украинских детей", – сказала Денисова.
Также, Денисова сообщала об ужасном случае, когда мальчика, 11 лет, оккупанты изнасиловали на глазах у его мамы – ее привязали к стулу, чтобы смотрела.
Уполномоченная по правам человека отметила, что пока невозможно установить количество таких случаев, потому что не все жертвы готовы рассказать, что с ними произошло.
Сообщалось, также, что среди замученных насмерть людей в Буче находили изнасилованных девочек в возрасте до 10 лет. Все эти и другие факты официально зафиксированы.