Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии: названа причина

Президент Федеративной Республики Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планировал посетить Киев, однако президент Украины Владимир Зеленский не хочет с ним встречаться.

Об этом сообщил немецкий таблоид Bild.

По предварительной информации, Штайнмайер планировал посетить Украину вместе с другими правительственными делегациями из других стран ЕС уже в эту среду, 13 апреля.

В то же время Зеленский не хочет встречаться с ним, а другим политикам ЕС разрешено приехать в Киев. Причина отказа Зеленского от встречи - тесные связи Штайнмайера с Россией в последние годы, пишет Bild.

Штайнмайер считается активным сторонником спорного газопровода "Северный поток-2" и архитектором дружественной РоSSии политики федерального правительства Германии, пишет немецкий таблоид.

Будучи министром иностранных дел ФРГ он также поддерживал активные связи с Сергеем Лавровым.


Евгений Устименко, Апостроф

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