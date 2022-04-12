Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии: названа причина
Президент Федеративной Республики Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планировал посетить Киев, однако президент Украины Владимир Зеленский не хочет с ним встречаться.
Об этом сообщил немецкий таблоид Bild.
По предварительной информации, Штайнмайер планировал посетить Украину вместе с другими правительственными делегациями из других стран ЕС уже в эту среду, 13 апреля.
В то же время Зеленский не хочет встречаться с ним, а другим политикам ЕС разрешено приехать в Киев. Причина отказа Зеленского от встречи - тесные связи Штайнмайера с Россией в последние годы, пишет Bild.
Штайнмайер считается активным сторонником спорного газопровода "Северный поток-2" и архитектором дружественной РоSSии политики федерального правительства Германии, пишет немецкий таблоид.
Будучи министром иностранных дел ФРГ он также поддерживал активные связи с Сергеем Лавровым.