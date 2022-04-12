Крымских врачей РоSSия планирует отправить на передовую, - Представительство Президента в Крыму

Оккупационная власть Крыма намерена отправить крымских врачей на передовую боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщили в Представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым.

"В начале апреля оккупационное Министерство здравоохранения Республики Крым обратилось с просьбой к руководителям медицинских учреждений на полуострове "организовать работу с коллективами медицинских учреждений для привлечения врачей и медсестер, готовых на добровольной основе поехать в ЛДНР и оказать профессиональную помощь медицинским организациям Донбасса" , – сообщили в Представительстве.

По информации украинской стороны, роSSийские оккупанты подчеркнули, что расходы по размещению и питанию крымских медработников берет на себя "принимающая сторона Донбасса".

"Соответствующую информацию относительно тех врачей, которые "добровольно" хотят попасть на фронт, ожидают от всех крымских лечебных заведений. Официально речь идет о добровольном привлечении, впрочем, медработники полуострова опасаются, что де-факто, учитывая невысокий уровень энтузиазма среди врачей, их будут отправлять в ОРДЛО в принудительном порядке", – добавили в Представительстве.

Напомним, в конце марта омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что во временно оккупированном Крыму происходит принудительная мобилизация мужчин для участия в войне с Украиной.