Крымских врачей РоSSия планирует отправить на передовую, - Представительство Президента в Крыму
Руководителям медучреждений оккупированного полуострова поручили "организовать работу с коллективами медицинских учреждений".
Оккупационная власть Крыма намерена отправить крымских врачей на передовую боевых действий в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщили в Представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым.
"В начале апреля оккупационное Министерство здравоохранения Республики Крым обратилось с просьбой к руководителям медицинских учреждений на полуострове "организовать работу с коллективами медицинских учреждений для привлечения врачей и медсестер, готовых на добровольной основе поехать в ЛДНР и оказать профессиональную помощь медицинским организациям Донбасса" , – сообщили в Представительстве.
По информации украинской стороны, роSSийские оккупанты подчеркнули, что расходы по размещению и питанию крымских медработников берет на себя "принимающая сторона Донбасса".
"Соответствующую информацию относительно тех врачей, которые "добровольно" хотят попасть на фронт, ожидают от всех крымских лечебных заведений. Официально речь идет о добровольном привлечении, впрочем, медработники полуострова опасаются, что де-факто, учитывая невысокий уровень энтузиазма среди врачей, их будут отправлять в ОРДЛО в принудительном порядке", – добавили в Представительстве.
Напомним, в конце марта омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что во временно оккупированном Крыму происходит принудительная мобилизация мужчин для участия в войне с Украиной.
Осудили такие действия РФ украинский МИД и Европейская служба иностранных дел.