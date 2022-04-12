Крымских врачей РоSSия планирует отправить на передовую, - Представительство Президента в Крыму

Руководителям медучреждений оккупированного полуострова поручили "организовать работу с коллективами медицинских учреждений".

Крымских врачей РоSSия планирует отправить на передовую, - Представительство Президента в Крыму

Оккупационная власть Крыма намерена отправить крымских врачей на передовую боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщили в Представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым.

"В начале апреля оккупационное Министерство здравоохранения Республики Крым обратилось с просьбой к руководителям медицинских учреждений на полуострове "организовать работу с коллективами медицинских учреждений для привлечения врачей и медсестер, готовых на добровольной основе поехать в ЛДНР и оказать профессиональную помощь медицинским организациям Донбасса" , – сообщили в Представительстве.

По информации украинской стороны, роSSийские оккупанты подчеркнули, что расходы по размещению и питанию крымских медработников берет на себя "принимающая сторона Донбасса".

"Соответствующую информацию относительно тех врачей, которые "добровольно" хотят попасть на фронт, ожидают от всех крымских лечебных заведений. Официально речь идет о добровольном привлечении, впрочем, медработники полуострова опасаются, что де-факто, учитывая невысокий уровень энтузиазма среди врачей, их будут отправлять в ОРДЛО в принудительном порядке", – добавили в Представительстве.

Напомним, в конце марта омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что во временно оккупированном Крыму происходит принудительная мобилизация мужчин для участия в войне с Украиной.

Осудили такие действия РФ украинский МИД и Европейская служба иностранных дел.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии: названа причинаЗеленский отказался принимать в Киеве президента Германии: названа причина
РоSSия планирует теракты на своей территории для обвинения в них Украины, – разведка
РоSSия планирует теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину – ГУРРоSSия планирует теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину – ГУР
Новые санкции должны быть такими, чтобы РоSSия даже не говорила об оружии массового поражения, – Зеленский
РоSSия вооружается контрабандным оружием из Ирака - The Guardian
К ране можно приложить газетку: раненных в Украине россиян хотят снова отправить на войнуК ране можно приложить газетку: раненных в Украине россиян хотят снова отправить на войну
РоSSия вряд ли улучшила возможности войска после потерь в Украине – ВолкерРоSSия вряд ли улучшила возможности войска после потерь в Украине – Волкер
РоSSия использовала химические оружие в Мариуполе — АзовРоSSия использовала химические оружие в Мариуполе — Азов
В Киев вернулось представительство ЕвросоюзаВ Киев вернулось представительство Евросоюза
РоSSия не может установить контроль ни над портом Мариуполя, ни над металлургическим комбинатом, - АндрющенкоРоSSия не может установить контроль ни над портом Мариуполя, ни над металлургическим комбинатом, - Андрющенко
Последние новости
Подгружаем последние новости